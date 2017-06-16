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Общество

Псковские учителя начальных классов собрались на вебинар

Сотрудники Псковского областного института повышения квалификации работников образования провели семинар в форме вебинара для учителей начальных классов области. В вебинаре приняли участие также руководители образовательных организаций, работники методических служб муниципальных районов, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования региона.

Организаторы вебинара отметили, что во Всероссийских проверочных работах приняли участие около 5 тыс. 500 обучающихся начальных классов всех школ региона. Результаты по русскому языку, математике и окружающему миру сопоставимы с общероссийскими.

Участники вебинара обменялись мнениями по структуре и сложности заданий. Учителя начальных классов рассказали о методах и приёмах, которые используют в своей педагогической практике по качественному усвоению учебного материала. Представители института повышения квалификации рассказали о содержательных темах, которые вызвали у обучающихся наибольшие затруднения и методах по совершенствованию изучения данных тем.

Цикл подобных семинаров будет продолжен в рамках сетевого сообщества учителей «Актуальные вопросы начального образования».

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