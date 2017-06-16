ЕГЭ по иностранным языкам в Псковской области прошёл в штатном режиме

17:31, 16 июня 2017, ПАИ

ЕГЭ по иностранным языкам в Псковской области прошёл в штатном режиме. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении образования региона, 15 и 16 июня устную часть экзамена по иностранным языкам сдавали 255 псковских выпускников.

Для проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку в регионе были подготовлены 4 пункта проведения экзамена, включая все технические средства: компьютеры, аудиогарнитуры. На экзаменах присутствовали общественные наблюдатели, в том числе члены Российского союза молодёжи.

Контроль за соблюдением порядка проведения экзамена осуществляли и представители контрольно-надзорных органов. Активное наблюдение за экзаменами вели общественные наблюдатели и студенты Псковского государственного университета в региональном ситуационном центре.

Начальник госуправления образования Псковской области Александр Седунов на заседании государственной экзаменационной комиссии отметил, что в целом ЕГЭ в области проходит в штатном режиме.

Результаты экзаменов по иностранному языку выпускники смогут узнать не позднее 30 июня.