Оформление невостребованных земельных долей завершено в семи районах Псковской области

14:58, 16 июня 2017, ПАИ

16 июня в администрации Псковской области под председательством заместителя губернатора Сергея Перникова в режиме видеоконференцсвязи прошло совещание межведомственной комиссии по вопросам использования земель сельскохозяйственного назначения. В работе заседания также приняли участие представители региональных и федеральных органов власти, главы районов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

О текущей ситуации с оформлением невостребованных земельных долей муниципальными образованиями рассказал начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов. На сегодняшний день решением суда признаны невостребованными более 103 тысяч га сельскохозяйственных угодий из земель сельскохозяйственного назначения. В муниципальную собственность зарегистрированы земли площадью более 93 тыс. га, предоставлены сельхозтоваропроизводителям и крестьянским фермерским хозяйствам участки площадью 41,5 тысяч га. Более 17 тысяч га продано сельхозтоваропроизводителям области.

Романов также добавил, что по семи районам работа с оформлением невостребованных земельных долей уже завершена — это Гдовский, Красногородский, Псковский, Дедовичский, Опочецкий, Стругокрасненский и Бежаницкий районы. Псковский район проводит дополнительную работу по выявлению невостребованных земельных долей.

Сергей Перников поручил руководителю управления сельского хозяйства подготовить информацию о количестве обращений в адрес муниципальных образований и профильных комитетов по выделению для сельхозтоваропроизводтелей и фермеров земель и представить ее на следующем заседании.

Что касается муниципального земельного контроля, то, по словам Николая Романова, за полгода проверка не проводилась практически в половине муниципальных образований области. Сергей Перников призвал глав районов активнее участвовать в проведении муниципального земельного контроля и представить письменные отчеты о проделанной работе. Кроме того, в июле планируется провести совещание со всеми руководителями районов при участии прокуратуры области по итогам этой работы.

Начальник госуправления также добавил, что в рамках работы по формирования перечня особо ценных земель сельскохозяйственного назначения в 13 районах на 131 тысячах га определены участки на мелиоративных землях, а 5 муниципальных образований неактивно участвуют в определении участков. В ответ на это вице-губернатор отметил важность проведения такой работы и поручил пригласить глав этих районов на совещание в июле.

Особое внимание участников совещания г-н Перников обратил на обращения в региональную администрацию фермеров по вопросу непредоставления земельных участков. Для осуществления дополнительного контроля он поручил создать рабочую группу под руководством Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора. В нее также войдут представители Государственного комитета по имущественным отношениям и Фонда гарантий и развития предпринимательства, представители ГАУ «Агентство инвестиционного развития Псковской области».

Участники совещания также обсудили вопросы судебной практики в рамках работы по оформлению невостребованных земельных долей и план работы по расчистке придорожных полос и полос отвода на 2017 год. Так, ГБУ «Псковавтодор» совместно с ГГУ сельского хозяйства в течение недели согласуют план расчистки придорожных полос с главами муниципальных образований и приступят к его реализации с июля.

Следующее совещание планируется провести в середине июля.