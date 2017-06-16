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Общество

Псковские школьницы получили награды на Всероссийском конкурсе исследовательских, проектных и творческих работ

Жители Псковской области получили награды на Всероссийском конкурсе исследовательских, проектных и творческих работ «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», посвященном жизни и творчеству А. С. Пушкина (с использованием электронных ресурсов Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

Ученица МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 имени В. Н. Пушкарева» города Острова Валерия Матвеева оказалась в числе победителей, а ученица МБОУ «Тямшанская гимназия» Псковского района Лейла Касумова – в числе призёров. 

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