Псковские школьницы получили награды на Всероссийском конкурсе исследовательских, проектных и творческих работ

22:36, 16 июня 2017, ПАИ

Жители Псковской области получили награды на Всероссийском конкурсе исследовательских, проектных и творческих работ «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», посвященном жизни и творчеству А. С. Пушкина (с использованием электронных ресурсов Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

Ученица МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 имени В. Н. Пушкарева» города Острова Валерия Матвеева оказалась в числе победителей, а ученица МБОУ «Тямшанская гимназия» Псковского района Лейла Касумова – в числе призёров.