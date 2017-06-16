Стартовало голосование за лучшие работы в конкурсе сочинений «Я - гражданин России»

21:45, 16 июня 2017, ПАИ

С 14 по 30 июня проходит окружной этап конкурса сочинений, посвященного Дню принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации по теме «Я – гражданин России». Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования Псковской области, в конкурсе принимают участие работы жителей региона. Напомним, региональный этап конкурса завершился 9 июня, были отобраны лучшие работы для участия в окружном.

Окружная комиссия в срок до 30 июня подводит итоги конкурса. По итогам работы комиссии будут определены по одному победителю в каждой возрастной группе по субъекту Российской Федерации и по Северо-Западному федеральному округу.

Результаты интернет-голосования будут учитываться при подведении итогов окружного этапа конкурса.

Проголосовать за лучшую работу в конкурсе сочинений «Я - гражданин России» можно на официальном сайте Государственного управления образования Псковской области.