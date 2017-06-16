Таможенный пост Бурачки на границе Латвии и Псковской области ожидают перемены

15:57, 16 июня 2017, ПАИ

Таможенный пост Бурачки на границе Латвии и Псковской области ожидают перемены. Об этом ПСковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Бурачки на данный момент является одним из самых загруженных таможенных постов Северо-Западного таможенного управления. Фактическая суточная пропускная способность таможенного поста составляет около 400 грузовых и 450 легковых транспортных средств.

В мае принято решение о повышении эффективности работы таможенного поста МАПП Бурачки, нашедшее отражение в плане мероприятий «дорожная карта», утвержденном приказом Северо-Западного таможенного управления. В план включен целый комплекс мероприятий, предусматривающий организационные, управленческие, инфраструктурные, административные меры, направленные на совершенствование механизма таможенного администрирования, увеличения пропускной способности и прозрачности совершения таможенных операций должностными лицами таможенного поста МАПП Бурачки Псковской таможни. Сокращение сроков совершения операций и переход на электронный обмен данными обуславливают необходимость переустройства и переоценки всех подходов таможенного администрирования.

Для обеспечения 100-процентного декларирования процедуры таможенного транзита к концу 2017 года таможенный пост МАПП Бурачки выбран в качестве пилотной платформы реализации положений одобренной в конце мая этого года комплексной программы развития ФТС России на период до 2020 года.

Целью комплексной программы является реализация принципа: «Простота и удобство для бизнеса, эффективность и безопасность для государства». Основные векторы комплексной программы – это полный переход на электронные технологии таможенного декларирования, обмен данными участниками внешнеэкономической деятельности с таможенными и иными контролирующими органами исключительно в электронной форме, а также полный отказ от бумажного носителя и смещения основного объема контрольных мероприятий на этап после выпуска.