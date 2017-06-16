0
15:15
Мужчина на кухне - 2.0. № 12: «Бешеная» солянка (ВИДЕО)
14:50
Депутаты из Вологды: На псковских полях рекламу можно снимать
11:19
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
10:36
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
10:35
Справочная: Куда отвести ребёнка летом
09:31
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
08:28
В Опочке открылся кинотеатр
Еще новости
Общество

Таможенный пост Бурачки на границе Латвии и Псковской области ожидают перемены

Таможенный пост Бурачки на границе Латвии и Псковской области ожидают перемены. Об этом ПСковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Бурачки на данный момент является одним из самых загруженных таможенных постов Северо-Западного таможенного управления. Фактическая суточная пропускная способность таможенного поста составляет около 400 грузовых и 450 легковых транспортных средств.

В мае принято решение о повышении эффективности работы таможенного поста МАПП Бурачки, нашедшее отражение в плане мероприятий «дорожная карта», утвержденном приказом Северо-Западного таможенного управления. В план включен целый комплекс мероприятий, предусматривающий организационные, управленческие, инфраструктурные, административные меры, направленные на совершенствование механизма таможенного администрирования, увеличения пропускной способности и прозрачности совершения таможенных операций должностными лицами таможенного поста МАПП Бурачки Псковской таможни. Сокращение сроков совершения операций и переход на электронный обмен данными обуславливают необходимость переустройства и переоценки всех подходов таможенного администрирования.

Для обеспечения 100-процентного декларирования процедуры таможенного транзита к концу 2017 года таможенный пост МАПП Бурачки выбран в качестве пилотной платформы реализации положений одобренной в конце мая этого года комплексной программы развития ФТС России на период до 2020 года.

Целью комплексной программы является реализация принципа: «Простота и удобство для бизнеса, эффективность и безопасность для государства». Основные векторы комплексной программы – это полный переход на электронные технологии таможенного декларирования, обмен данными участниками внешнеэкономической деятельности с таможенными и иными контролирующими органами исключительно в электронной форме, а также полный отказ от бумажного носителя и смещения основного объема контрольных мероприятий на этап после выпуска.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутаты из Вологды: На псковских полях рекламу можно снимать
16 июня 2017
Депутаты из Вологды: На псковских полях рекламу можно снимать
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
16 июня 2017
Новые установки для ямочного ремонта поступили в «Псковавтодор»
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
16 июня 2017
Минобороны РФ заявило о возможной ликвидации лидера ИГ
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
16 июня 2017
Электронная регистрация сделок с недвижимостью – это удобно
В Опочке открылся кинотеатр
16 июня 2017
В Опочке открылся кинотеатр
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
15 июня 2017
Псковские приставы подтвердят профпригодность в июне
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
15 июня 2017
«Юные спецназовцы» посетили базу ОМОН в Пскове
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада
15 июня 2017
Псковичи стали четвёртыми в соревнованиях добровольных пожарных Северо-Запада 1

Идет загрузка...