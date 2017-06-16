Гражданин России незаконно попытался ввезти из Евросоюза в Псковскую область автомобильные шины

15:03, 16 июня 2017, ПАИ

На российско-эстонской границе на таможенном посту МАПП Шумилкино пресечен ввоз скрытого от таможенного контроля товара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Российской Федерации заявил об отсутствии в его багаже и транспортном средстве товара, подлежащего письменному декларированию.

В результате таможенного досмотра выяснилось, что в трех колесах для автомобиля, находившихся в салоне и багажном отделении транспортного средства, размещен сокрытый от таможенного контроля товар. В разбортированных колесах сотрудники таможенного органа обнаружили по 2 шины разного радиуса и различной маркировки. Общий вес перемещаемого товара составил 121, 6 килограммов.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят и направлен на ответственное хранение. Назначена товароведческая экспертиза.