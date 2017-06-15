Элетроснабжение почти 3 тысяч должников ограничено в Псковской области

15:45, 16 июня 2017, ПАИ

За 5 месяцев текущего года филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» совместно с ОАО «Псковэнергоагент» ограничили электроснабжение 2823 должников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», 90% от общего количества ограничений приходится на физические лица. Среди юридических лиц основными должниками в регионе являются предприятия ЖКХ. Так, на сегодняшний день ограничено электроснабжение 69 котельных.

Всего, по данным сбытовой компании, с начала текущего года потребителям (юридическим и физическим лицам) было направлено порядка 30 тысяч уведомлений об отключении от сетей или изменении режима электроснабжения из-за накопившейся задолженности. Две трети должников оплатили услуги, не дожидаясь введения крайней меры.

Ограничения потребления электроэнергии «Псковэнерго» вводит по заявке сбытовой компании путем отключения коммутационных аппаратов на трансформаторных подстанциях либо энергоустановок потребителей от сетей путем демонтажа проводов. Помимо оплаты задолженности для восстановления энергоснабжения неплательщики в дальнейшем будут обязаны компенсировать сетевой организации затраты на отключение и повторное подключение своих энергоустановок к сетям.

В Псковской области действует региональная межведомственная комиссия по мониторингу платежной дисциплины, в состав которой входят представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, ресурсоснабжающих организаций.

Комплекс предупредительных мер воздействия является одним из способов повышения платежной дисциплины за услуги энергетиков.