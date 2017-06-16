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Общество

Частный сектор плюсской деревни Тушитово посетил сотрудник МЧС

16 июня сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителем муниципалитета провели на территории деревни Тушитово Плюсского района профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведен подворовый обход 15 частных домовладений. В рамках проведенных мероприятий проинструктированы 16 граждан, распространены 16 листовок на противопожарную тематику. Доведена информация о соблюдении требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, в том числе в лесах, по проведению очистки земельных участков, расположенных в границах лесных массивов.

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