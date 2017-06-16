Псковским журналистам презентуют мобильное приложение Пенсионного фонда

15:46, 16 июня 2017, ПАИ

20 июня псковским журналистам презентуют мобильное приложение Пенсионного фонда России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Пенсионный фонд РФ разработал мобильное приложение «Электронные сервисы ПФР». Оно доступно для операционных систем Android и iOS. Теперь владельцы смартфонов и планшетов имеют возможность пользоваться ключевыми функциями «Личного кабинета гражданина».

Преимуществом мобильного приложения является то, что человек может знакомиться с интересующей информацией в любом удобном месте, необходим лишь доступ в интернет.

Мобильное приложение пригодится не только пенсионерам или тем, кто готовится ими стать в недалеком будущем, но и тем, чей пенсионный возраст далеко.

Основные виджеты информируют о текущем состоянии индивидуального лицевого счета, то есть там отражается количество заработанных пенсионных баллов, продолжительность стажа, сведения об уплаченных взносах. Мобильное приложение позволяет уточнить размер пенсии, мамам – владелицам сертификата на материнский капитал можно узнать остаток средств материнского капитала.