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Общество

Палатки, котелки и пилы получили воспитанники Пушкиногорской школы-интерната

В Пушкиногорской санаторной школе-интернате закончен проект «Вместе весело шагать», в рамках которого подопечные Псковского областного отделения Российского детского фонда с октября 2016 года до мая развивали свои туристические навыки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

В интернатном учреждении обучаются около 130 ребят в возрасте от 7 до 18 лет: у всех них проблемы со здоровьем, и для его укрепления им постоянно необходимы физические нагрузки, особенно на свежем воздухе, пояснили в Детском фонде. Поэтому вместе с педагогами ребята регулярно осваивают новые маршруты и всегда ищут возможность повысить свое туристское мастерство.

При содействии партнера Детского фонда, австрийской благотворительной ассоциации «Kleine Herzen» и лично президента организации Паскаль Вайер руководство фармацевтической группы «Merck Австрия» решило помочь воспитанникам Пушкиногорской школы-интерната развить их туристические умения. На предосталенные группой 156 тысяч рублей было закуплено спортивно-туристическое оборудование: палатки, тенты, спальные мешки, котелки, рюкзаки, пилы, коврики, веревки. Все это позволило провести походы выходного дня, водные сплавы, экологические десанты, а  также принять участие в соревновниях: в декабре - в областных состязаниях по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях, а в мае – по туризму и спортивному ориентированию.

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