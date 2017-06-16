Двое псковичей попытались угнать ВАЗ и попали в ДТП

16:24, 16 июня 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции установили лиц, подозреваемых в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову обратился гражданин, который сообщил, что от дома по улице Красноармейской двое неизвестных молодых людей пытались угнать его ВАЗ-2104. Однако, совершив дорожно-транспортное происшествие возле дома, злоумышленники скрылись. Потерпевший запомнил приметы молодых людей и сообщил их стражам порядка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, на розыск были ориентированы все наряды полиции. В ходе отработки прилегающей местности экипажи патрульно-постовой службы и ГИБДД обнаружили и задержали подозреваемых, ими оказались двое 19-летних ранее судимых горожан. Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.