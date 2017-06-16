Депутат Госдумы Ревенко попросил псковских единороссов и МВД помочь печорскому фермеру Зуфарову получить гражданство

16:07, 16 июня 2017, ПАИ

Депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» и экс-телеведущий Евгений Ревенко обратился в МВД, а также к псковским однопартийцам с просьбой обратить внимание на проблему живущего и работающего в деревне Бебешкино Печорского района выходца из Узбекистана, фермера-сыровара Анвара Зуфарова, который уже несколько лет не может получить российское гражданство.

На своей странице в Facebook Ревенко сослался на публикацию газеты «Московский комсомолец в Пскове» о том, что Зуфаров решил продать ферму, так как вопрос о его судьбе не прозвучал в ходе прошедшей накануне «Прямой линии с Владимиром Путиным». В публицации сообщалось, что у русскоязычного крещёного выходца из Узбекистана в мае заканчивается очередной срок временного проживания в России, «после чего он опять будет вынужден мыкаться по инстанциям, чтобы получить право жить вместе со своими близкими».

Пост депутата Госдумы по этому поводу озаглавлен «ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО».

«То, что вопрос о судьбе конкретного человека не прозвучал на «Прямой линии» - бывает, — написал Ревенко. — Проблем много. Но я глубоко убежден, что такие работящие люди, желающие обустраивать нашу страну, нам нужны. И таким, как Анвар Зуфаров из Псковской области, нам надо помогать. Парень приехал в псковскую глушь, женился, крестился (!), растит 4-х детей и поднимает хозяйство, но уже несколько лет не может получить гражданство. Бьется о глухую стену. Местные чиновники и представители бывшего ФМС поражают своим равнодушием. Теперь парень в отчаянии собирается уже всё бросить и уехать. Куда глаза глядят. Но... почему мы отталкиваем таких, как Анвар?! Он никому ничего «не заносит», работает честно. Разве нам не нужны нам такие переселенцы?!»

«Я бы хотел обратиться к своим товарищам по Партии в Псковской области обратить на эту ситуацию самое пристальное внимание. Если все факты, изложенные журналистами, подтвердятся, то ему надо помочь. Думаю, что это нам по силам, — добавил политик. — От себя лично направлю обращение в МВД с просьбой разобраться в истории Анвара Зуфарова. P.S. А ведь он еще и индивидуальный предприниматель. Поэтому попрошу сопредседателей Предпринимательской платформы партии «Единая Россия» также обратить на это внимание. Уверен, это вопрос социальной справедливости. И его нужно решить. Непременно!»