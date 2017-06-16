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Общество

Юнармейцы из Псковской области и Карелии обмениваются опытом патриотического воспитания

Юные армейцы из Республики Карелии под руководством начальника регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Михаила Дийкова обмениваются опытом военной подготовки с воспитанниками военно-патриотических клубов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации со ссылкой на помощника военного комиссара Псковской области, руководителя военно-патриотического клуба «Высота» Владимира Никишина сообщили в пресс-службе администрации региона.

Команда из Карелии принимает участие в 10-ом военно-патриотическом слете военно-патриотических клубов «Внуки Маргелова», который проходит в деревне Череха Псковского района с 13 по 18 июня. Вместе с карельскими участниками на слет прибыли команды из Пскова, Гдова и Печор.

Более 70 детей живут в этом году в палаточном лагере на побережье реки Великой. Юные патриоты проходят военную подготовку в полевых условиях. В программе — стрельба, военизированный кросс, военный биатлон, метание гранат, эстафета на лодках, лазертаг и военно-тактические игры. Питание для юнармейцев организовано в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.

В рамках слета состоялась церемония посвящения в юные армейцы. Присягу на верность Отечеству и юнармейскому братству приняли 11 подростков.

Напомним, слет «Внуки Маргелова» проводится в Псковской области с 2008 года в память об основателе ВДВ Василии Маргелове при поддержке администрации Псковской области.

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