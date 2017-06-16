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Общество

Порховский «Водоканал» оштрафован за загрязнение Шелони

Порховское муниципальное предприятие «Водоканал» оштрафовано за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В июне были исследованы 2 пробы воды из поверхностных водоемов Порховского района – рек Шелони и Полонки. Лабораторные исследования показали, что вода из Шелони (500 метров ниже очистных сооружений) не соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим показателям - количество общих колиформных бактерий составляет 240000 КОЕ/100 мл при норме не более 500. В результате на МП «Водоканал» был составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ.

Кроме того, 7 июня в Гдовском районе проведены исследования проб воды в Гдовке в деревне Макарушино. Исследования показали, что вода, взятая после сброса сточных вод в водоем, по микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям.

В Великолукском районе в загородном оздоровительном лагере «Космос» в деревне Урицкое вода в одноименном озере соответствует по микробиологическим, физико-химическим, органолептическим, паразитологическим показателям вода гигиеническим требованиям СанПиН к охране поверхностных вод. Также не выявлено несоответствий в озерах Болоздынь (лагерь «Солнечный», деревня Гололобы) и Малый Иван (лагерь «Юный железнодорожник», деревня Опухлики Невельского района).

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