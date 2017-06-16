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Общество

Количество пострадавших от укусов клещей сократилось в Псковской области в этом году

По состоянию на 14 июня в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 1673 человека, что в 1,3 раза ниже уровня прошлых лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области, за прошедшую неделю зарегистрирован 1 случай укуса с подозрением на заражение клещевым вирусным энцефалитом.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалисты Роспотребнадзора реализуют план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых. Осуществляется контроль качества и эффективности акарицидных обработок. По состоянию на 14 июня акарицидные обработки проведены на 443 га при запланированных 600 га, выполнение плана обработок составило 73,8%.

Самой надёжной защитой против клещевого вирусного энцефалита является иммунизация, отметили в Роспотребнадзоре. Прививки уже сделали 1591 человек, они проводятся круглогодично.

В федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и его филиале в городе Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза). Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационная памятка для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайте управления Роспотребнадзора по Псковской области.

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