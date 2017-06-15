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Экономика

Псковское УФАС предупредило «Горводоканал» о необходимости заключения договора с птицефабрикой в Тямше

В четверг, 15 июня, управление Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области (УФАС) выдало муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал»предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, в адрес управления поступило заявление ООО «Племрепродуктор Назия» о том, что МП города Пскова «Горводоканал» направило в адрес заявителя уведомление о расторжении договора на водоотведение с 15 мая. В связи с этим ООО «Племрепродуктор Назия», более известному как птицефабрика в деревне Тямша, грозит закрытие.

В муниципальном предприятии считают, что договор водоснабжения и водоотведения заключается с лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Такой организацией для «Горводоканала» является АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», с которым, по мнению «Горводоканала», и должен быть заключен договор водоотведения.

Управление установило, что в 2015 году отдельные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения были переданы от «Горводоканала» ОЭЗ «Моглино». Как собственник сетей канализации ОЭЗ «Моглино» является транзитной организацией, обеспечивающей транспортировку сточных вод, поступающих в систему, и для акционерного общества утвержден тариф на транспортировку сточных вод. Очистка сточных вод ОЭЗ «Моглино» не осуществляется, поэтому заключение договора водоотведения не представляется возможным с его стороны.

В соответствии с нормами Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», являясь субъектом естественной монополии, «Горводоканал» не вправе отказывать в заключении договора на водоотведение, пояснили в УФАС. При этом в сложившейся ситуации «Горводоканал» должен заключить договор на транспортировку сточных вод с транзитной организацией - АО «ОЭЗ ППТ «Моглино», а свои затраты по транспортировке учесть в расчетах с потребителями.    

В связи с наличием признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных законом «О защите конкуренции», псковское УФАС России предупредило МП города Пскова «Горводоканал» о необходимости прекращения указанных действий путем заключение договора на водоотведение с ООО «Племрепродуктор Назия» в срок до 27 июня. В случае невыполнения предупреждения в установленный срок антимонопольный орган вправе принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

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