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Общество

Активисты «Здорового города» провели беседу с осуждёнными псковского СИЗО

Представители общественной региональной организации «Здоровый город» провели профилактическую беседу с осужденными отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1 в Пскове. На этот раз тема разговора касалась преимуществ ведения трезвого образа жизни как одного из составляющих успеха и благополучия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала инициатор и классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, встреча прошла с участием руководителя ПООО «Здоровый город» Дмитрия Дрозденко и волонтера организации Анастасии Митрофановой. Они рассказали о важной составляющей здорового и успешного образа жизни – трезвости, подтвердив слова кадрами документального фильма с одноименным названием.

Также в ходе беседы слушатели пришли к выводу, что решение жить без употребления алкоголя каждый может принять уже сейчас. Завершая встречу, приглашенные гости ответили на вопросы слушателей и пообещали продолжить обсуждение этой темы в дальнейшем.

«Беседы с участием представителей общественной организации «Здоровый город» проходят в учебно-консультационном пункте регулярно. Организовывая мероприятия, я опираюсь на важность и значение поднимаемых тем. В этот раз говорили о трезвости. Занятие прошло в доброжелательной атмосфере, в форме дискуссии, каждый высказал свою точку зрения, придя к выводу, что успехи напрямую зависят от правильных привычек и ведения здорового образа жизни», - подвела итог Наталья Афанасьева.

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