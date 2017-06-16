Псковское УГХ поможет ликвидировать затопление подвала дома на улице Розы Люксембург

17:33, 16 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 16 августа, депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Илья Комиссаров провел выездное совещание во дворе по улице Розы Люксембург, 19. Поводом для встречи послужило письменное обращение псковичей, которые обеспокоены подтоплением подвальных помещений дома в период сильных дождей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В выезде также принял участие и. о. начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов, представители местной управляющей организации и жители дома.

Участники встречи осмотрели подвал дома. Выяснилось, что колодец ливневки находится в непосредственной близости от труб сливной канализации. Во время сильных дождей грунтовые воды именно через эти трубы проникают в подвал дома.

«Чтобы полностью прекратить затопление подвала жилого дома, необходимо перенести на несколько метров в сторону колодец ливневой канализации. Для решения данной проблемы руководству управляющей компании рекомендовано обратиться с официальным письмом в Управление городского хозяйства Пскова», - отметил Илья Комиссаров.

Кроме того, на встрече обсудили вопрос благоустройства части территории двора, на которой ранее находились гаражи. После их сноса остались кучи мусора. Жильцы дома договорились с руководством управляющей компании о том, что в ближайшее время мусор уберут, а площадку разровняют и засыпят грунтом.