В Псковской области стартовала профилактическая операция «Гидроцикл»

17:30, 16 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 16 июня, в Псковской области стартовала надзорно-профилактическая операция «Гидроцикл», которая продлится до окончания купального сезона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, операция проводится в целях обеспечения безопасности и предотвращения травматизма, а также гибели людей на водных объектах в купальный сезон 2017 года

В ведомстве напоминают, что эксплуатация гидроцикла разрешается после его регистрации в органах ГИМС, в реестре маломерных судов и получения удостоверения на право управления маломерным судном с категорией «Гидроцикл». В случае нарушений данных требований и правил, владельцы несут ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Кроме того, в соответствии с постановлением Администрации Псковской области от 26 ноября 2007 года № 425 «Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Псковской области» запрещается плавать на водных мотоциклах (гидроциклах) на реках от их истоков до устьев включительно, на акваториях водных объектов, объявленных памятниками природы, в пределах границ населенных пунктов, в местах массового отдыха граждан на воде (пляжах), традиционных местах любительского лова рыбы.

Напомним, в 2016 году в раках операции «Гидроцикл» инспекторы ГИМС провели 117 патрулирований акваторий, в ходе которых выявили почти 200 административных правонарушений.