В Новоржеве и печорской деревне Лавры прошла комиссионная приёмка капремонтов многоквартирных домов

17:48, 16 июня 2017, ПАИ

В четверг, 15 июня, в Новоржеве на улице Германа в домах №№67 и 73 прошла комиссионная приёмка работ, сделанных в рамках региональной программы капремонта. В обоих зданиях были отремонтированы кровли, а доме №73 — и фасад, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора — Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

В состав комиссии вошли представители регионального оператора, организаций стройконтроля, органов местного самоуправления, госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ, управляющей компании и собственников помещений.

Ремонт осуществлялся подрядной организацией ООО «Спецстрой плюс». Жители домов остались довольны качеством выполненных работ и заявили, что строители прислушивались к их замечаниям.

В пятницу, 16 июня, комиссия оценила качество выполненных работ по капитальному ремонту кровли дома №4 по улице Кирова в деревне Лавры Печорского района. По словам директора подрядной организации, до капремонта в доме были постоянные протечки в квартирах, что было связанно с снижением эксплуатационных качеств кровельного покрытия. «Мы поменяли кровельное покрытие, сменили обрешетки, отремонтировали деревянные конструкции крыши, дымовые трубы, заменили слуховые окна», — отметил подрядчик.

Отметим, в рамках Сводного краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества на 2017 год запланированы капитальные ремонты 288 многоквартирных домов по всей области.