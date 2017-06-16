Псковские ремесленники и артисты представили свое творчество на Международной Ганзе в Нидерландах

20:03, 16 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 16 июня, во второй день празднования Международных Ганзейских дней в городе Кампене (Нидерланды) состоялось открытие Ганзейского рынка, расположенного в историческом центре города, где участники представляют свою продукцию. Псковские мастера и ремесленники продемонстрировали изделия народных промыслов, сувениры, прикладное творчество, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, супруги Мелеховы представили деревянные изделия и сувениры из керамики, а Ольга Гусева познакомила туристов с традиционным русским промыслом - росписью матрешек.

На различных площадках проходили выступления танцевальных и песенных коллективов. "Псковский ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева подарил свое творчество гостям праздника и окунул в атмосферу русской культуры. Яркое выступление и неповторимая энергетика визитной карточки Пскова вызвало неподдельный интерес у публики: зрители поддерживали артистов аплодисментами", - рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Напомним, псковская делегация принимает участие в Международных Ганзейских дней в городе Кампене (Нидерланды), где накануне состоялось открытие праздника, прошел парад кораблей и концерт-открытие. В рамках визита глава Пскова принял участие в дискуссионной группе на тему организации велодвижения в городах мира.