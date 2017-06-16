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Пскович занял второе место на Чемпионате Северо-Запада по тяжёлой атлетике

Спортсмен псковского клуба «Пауэр» Владимир Васильев занял второе место на очередном Чемпионате Северо-Западного Федерального округа по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин, который состоялся в начале июня в городе Проиозёрске Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил тренер спортсмена Игорь Цветков. 

"Владимир Васильев 1999 года рождения в упорной борьбе буквально вырвал победу у спортсмена из Сыктывкара (Республика Коми). Проигрывая в рывке 4 килограмма, псковский спортсмен сумел отыграть в толчке 6 килограмм, что вывело его в сумме двоеборья на второе призовое место в весовой категории до 56 кг", - рассказал Игорь Цветков.

По мнению тренера, эта нелегкая победа, в очередной раз прославившая Псковскую область, состоялась благодаря упорным тренировкам Владимира Васильева под его руководством. Отметим, многолетний труд Игоря Цветкова недавно был отмечен благодарностью министра спорта России.

На фото: благотворитель Сергей Рябухин и тренер Игорь Цветков.

Помощь СК «Пауэр» в подготовке к соревнованиям оказал Сергей Рябухин, который давно является поклонником силовых видов спорта и регулярно лично принимает участие в турнирах «Железные игры». Организационную помощь спортсменам также оказал Госкомитет Псковской области по физической культуре и спорту.

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