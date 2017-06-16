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Спорт

22-я Международная встреча воздухоплавателей торжественно завершилась в Великих Луках

Торжественное закрытие 22-й Международной встречи воздухоплавателей состоялось сегодня, 16 июня, в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре встречи, аэронавтов чествовали первые лица области и района, организационный комитет мероприятия и многочисленные болельщики.

Присутствующих поприветствовал первый заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев. Он поблагодарил воздухоплавателей, которые на протяжение недели, "невзирая на погоду, преодолевая нагрузки и усталость, сражались за победу, радовали великолучан, дарили всем нам незабываемое зрелище плывущих в небе тепловых аэростатов". Слова признательности Сергей Гусев также адресовал бессменному директору встречи Владимиру Орлову, ее спонсорам, оргкомитету, спортивной дирекции, пилотам, судьям, измерителям и волонтерам. «Каждый из тех, кто находится сейчас в этом зале, вложил в мероприятие не только свой труд, но и часть своей души», - отметил он.

«От имени главы города Николая Козловского, от себя лично поздравляю вас с завершением 22-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках! - сказал Сергей Гусев. – Мы не говорим вам «до свидания», мы говорим «до новых встреч». Желаю всем хорошего настроения, новых побед и прекрасного вечернего праздника свечения аэростатов! С праздником, дорогие друзья!» 

Затем на сцену поднялась заместитель главы администрации города, председатель городского организационного комитета 22-й Международной встречи воздухоплавателей Ирина Бушенкова. Она также поблагодарила пилотов за их мужество и профессионализм, которые позволили великолучанам и гостям города наблюдать десятки разноцветных шаров в небе над Великими Луками. «Очень приятно, что участие в Международной встрече воздухоплавателей стало доброй традицией не только для известных спортсменов и команд, но и для судейской коллегии, представителей СМИ, всех любителей этого зрелищного вида спорта, - отметила Ирина Бушенкова. – Большая гордость, что Великие Луки стали признанной столицей российского воздухоплавания. Мы делаем все возможное, чтобы соревнования проходили на самом высоком уровне. От всей души поздравляю вас с этой встречей. Желаю самых добрых воспоминаний о времени пребывания на нашей гостеприимной великолукской земле!»

Спортивный директор встречи Витольд Филюс поблагодарил за оказанную ему честь выступать на встрече воздухоплавателей в такой должности. «В Великих Луках очень профессиональный подход к организации такого рода встреч и потрясающая атмосфера. Если мне когда-нибудь еще раз выпадет шанс приехать сюда в качестве директора, я буду очень счастлив», - сказал Витольд Филюс.

Церемония награждения началась с вручения Кубка, посвященного 90-летию Великолукского района. Обладателем награды стал самый молодой пилот встречи Дмитрий Жохов из Тулы. Приз аэронавт получил из рук главы района Сергея Петрова. Затем были объявлены призеры и победительница соревнования за 11-й Кубок княгини Ольги. Эта награда разыгрывается исключительно среди пилотесс, и в этом году ее обладательницей стала Мария Опарина из Москвы. На втором месте – великолучанка Екатерина Ларикова, на третьем – Наталья Ивановна. Вручила награду заместитель главы администрации города, председатель городского организационного комитета Ирина Бушенкова. 10-й Кубок Дружбы был вручен Сергею Латыпову из Москвы. Награду и подарки победителю преподнес первый заместитель генерального директора ЗАО «Опытный завод «Микрон» Владимир Опарин. В состязании за 13-й кубок города Великие Луки третье место занял Андрей Кульков из Тулы, второе – москвич Иван Меняйло. Победителем был признан Сергей Латыпов из Москвы. Награду и приз пилот получил от директора великолукского завода «Транснефтемаш» филиала АО «Транснефть-Верхняя Волга» Олега Нестера. 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту также достался команде Сергея Латыпова. Таким образом, москвич стал абсолютным чемпионом 22-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, забрав три главные награды мероприятия.

Торжественный вечер продолжился концертом великолукских артистов. Перед собравшимися выступили певец Дмитрий Лавренов, участники молодежного музыкального театра «Трубадур», образцового хореографического коллектива «Жемчужина» и вокального ансамбля «Традиция». Кроме того, великолучан и гостей города ждал еще один подарок от аэронавтов - ночное свечение аэростатов, которое началось в 21:00 на площадях Ленина и Матросова.

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