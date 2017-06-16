Обладатель наград встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Я всегда конкурирую только с самим собой

22:22, 16 июня 2017, ПАИ

«Я всегда конкурирую только с самим собой», - заявил победитель 10-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка города Великие Луки и 12-го Кубка по воздухоплавательному спорту России Сергей Латыпов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре 22-й Международной встречи воздухоплавателей, которая торжественно завершилась в Великих Луках 16 июня.

Сергей Латыпов отметил, что остался доволен соревновательной частью встречи. «Раньше я никогда не встречался с Витольдом Филюсом, который был директором этой встречи. Нужно отдать ему должное: он сделал все возможное, чтобы пилоты, несмотря на погоду, выполнили как можно больше заданий. И ему это удалось», - добавил он.

На вопрос о том, кого он видел своими конкурентами, пилот ответил: «Я всегда конкурирую только с самим собой». Тем не менее, он признался, что первая пятерка, в которую вошли Иван Меняйло, Андрей Кульков, Андрей Денисенко и Александр Маврин, состоит из очень сильных аэронавтов: «Хорошо, когда во время соревнований пилоты набирают средний бал в 750 очков. На этой же встрече набирали по 800 и более. Это очень круто».

Также Сергей Латыпов сообщил, что мечтает выиграть Чемпионат мира по воздухоплаванию. Он уже четыре раза ездил за заветной наградой и сейчас находится на 8-м месте мирового рейтинга.

Его команда «Aeronuts» занимается популяризацией воздухоплавания в социальных сетях. Для этого ребята снимают ролики и выкладывают их на своем канале в YouTube. Там уже порядка 30 видео, среди которых есть и соревнования в Великих Луках. «Мы называем этот проект «Aeronuts on tour». В этом году мы уже съездили в Волгоград и Севастополь, сделали перелет через Главный Кавказский хребет, стартовав с Ясной Поляны в сторону Псебая, – рассказал Сергей Латыпов. – И планов на будущее у нашей команды великое множество. Все зависит только от городов, которые мы наметили, ведь нужны специальные разрешения на полеты в их воздушном пространстве».

Добавим, что следующие соревнования, на которые поедет команда Сергея Латыпова, состоятся в городе Кунгур Пермского края. «Небесная ярмарка Урала – 2017» стартует 24 июня. Видеоотчет о поездке можно будет посмотреть на канале команды «AeroNuts» на YouTube. Там же 20 июня будет выложен видеообзор о 22-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, генеральным спонсором которой является ПАО «Газпром».