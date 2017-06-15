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Экономика

47 тонн польских яблок уничтожены в Псковской области

На полигонах твердых бытовых отходов в Псковской области уничтожены порядка 47 тонн плодоовощной продукции, выращенной в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. 

Свежие яблоки ввезены на территорию Российской Федерации из Белоруссии без фитосанитарных документов под видом товаров прикрытия. На упаковочных коробках имелись этикетки, подтверждающие их польское происхождение. 

Вся подкарантинная продукция уничтожена механическим путем. 

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