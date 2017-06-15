47 тонн польских яблок уничтожены в Псковской области

22:48, 16 июня 2017, ПАИ

На полигонах твердых бытовых отходов в Псковской области уничтожены порядка 47 тонн плодоовощной продукции, выращенной в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Свежие яблоки ввезены на территорию Российской Федерации из Белоруссии без фитосанитарных документов под видом товаров прикрытия. На упаковочных коробках имелись этикетки, подтверждающие их польское происхождение.

Вся подкарантинная продукция уничтожена механическим путем.