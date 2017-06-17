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Публичные слушания проведёт псковское УФАС

УФАС России по Псковской области проведёт под председательством руководителя Ольги Милонаец публичные обсуждения результатов правоприменительной практики УФАС России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Публичные обсуждения будет посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории региона. В мероприятии примут участие представители органов власти субъекта и местного самоуправления, представители бизнес сообщества, общественных организаций.

Публичные обсуждения состоятся 28 июня в 11:00 по адресу: Псков, улица Кузнецкая, дом 13, 2 этаж, лекционный зал.

С докладами по вопросам можно ознакомится на сайте УФАС России по Псковской области.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to60@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.

Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

Для уточнения организационных вопросов обращаться по телефону: 88112-66-55-53, е-mail: to60@fas.gov.ru. 

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