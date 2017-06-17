Публичные слушания проведёт псковское УФАС

13:35, 17 июня 2017, ПАИ

УФАС России по Псковской области проведёт под председательством руководителя Ольги Милонаец публичные обсуждения результатов правоприменительной практики УФАС России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Публичные обсуждения будет посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории региона. В мероприятии примут участие представители органов власти субъекта и местного самоуправления, представители бизнес сообщества, общественных организаций.

Публичные обсуждения состоятся 28 июня в 11:00 по адресу: Псков, улица Кузнецкая, дом 13, 2 этаж, лекционный зал.

С докладами по вопросам можно ознакомится на сайте УФАС России по Псковской области.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to60@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.

Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

Для уточнения организационных вопросов обращаться по телефону: 88112-66-55-53, е-mail: to60@fas.gov.ru.