Плата за водоснабжение за два месяца будет начислена жителям микрорайона Псковкирпич в июле

10:07, 17 июня 2017, ПАИ

МП города Пскова «Горводоканал» предупреждает жителей района Псковкирпич, что в июле имбудет производится начисление оплаты за оказание услуг холодного водоснабжения за май — июнь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, абонентам, чьи многоквартирные дома не находятся на обслуживании управляющих организаций, следует до 30 июня заключить возмездный договор с «Горводоканалом».

Для заключения договора водоснабжения необходимо предоставить в кабинет 205 предприятия (улица Советской Армии, 49А) паспорт гражданина РФ, свидетельство о государственной регистрации земельного участка, свидетельство о государственной регистрации жилого дома, архивную справку (справку о количестве прописанных в жилом помещении) и паспорта на индивидуальные приборы учета (при наличии).

Собственникам, использующим водоразборные колонки, также нужно заключить с МП города Пскова «Горводоканал» соответствующий договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг.

Прием абонентов в «Горводоканале» осуществляется по будням с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00, обед – с 12:00 до 12:48. Телефоны: 79-20-41, 79-20-39.

В предприятии отметили, что до 2016 года остро стояла проблема с очисткой водопроводной воды из единственной скважины района Псковкирпич. В декабре прошлого года Управление городского хозяйстваприобрело очистное оборудование водоснабжения на сумму 16 млн рублей, а «Горводоканал» смонтировал его и установил на существующую скважину.

В мае на сессии Псковской городской Думы депутаты передали очистное оборудование водоснабжения в районе Псковкирпич в хозяйственное ведение МП города Пскова «Горводоканал», и теперь обслуживание данной скважины полностью осуществляют специалисты предприятия.