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Свежие овощи и яблоки подорожали в Псковской области за прошедшие 7 дней

С 6 по 13 июня в Псковской области подорожали свежие овощи и яблоки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Так, цена на картофель увеличилась на 9,4% и составляет 43,76 рубля за килограмм. Свежая капуста подорожала на 10,1% до 43,14 рубля, морковь – на 10,5% до 40,41 рубля за килограмм, репчатый лук — на 4,3% до 41,24 рубля, яблоки — на 5,9% до 98,48 рубля. Также незначительно выросли цены на сахар, маргарин и сосиски, увеличение стоимости составило порядка 1%.

За минувшую неделю больше всего упали цены на свежие огурцы и помидоры - они стали дешевле на 9,9% (90,24 рубля) и 6,1% (123,16) соответственно. Кроме того, в псковских магазинах подешевели шлифованный рис, гречка, пшеничная мука, куриные яйца и куриное мясо. Рис теперь можно купить за 68,62 рубля за килограмм (меньше на 1,2%), гречку — за 73,19 рубля (меньше на 2,4%), муку – за 38,38 рубля (меньше на 2,4%), яйца – за 47,18 рубля (меньше на 1,7%), мясо курицы – за 115,99 рубля (меньше на 1,1%). Также немного уменьшилась средняя стоимость хлеба, макаронных изделий, печенье, подсолнечного масла, колбасы и консервов. 

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