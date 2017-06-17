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Общество

Штраф за дноуглубительные работы назначил псковский Роспотребнадзор

Управление Росприроднадзора по Псковской области оштрафовало двух граждан за совершение административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы поступили из Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры. Так, было рассмотрено дело в отношении физического лица по части 2 статьи 8.12 КоАП РФ (нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах). В ходе прокурорской проверки установлено, что гражданин произвел дноуглубительные работы, связанные с изменением дна и берегов водного объекта без правоустанавливающих документов. За совершение административного правонарушения ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Такой эе штраф назначен физическому лицу за нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности). В границах прибрежной защитной полосы водного объекта гражданин разместил отвалы размываемых грунтов. 

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