Штраф за дноуглубительные работы назначил псковский Роспотребнадзор

12:00, 17 июня 2017, ПАИ

Управление Росприроднадзора по Псковской области оштрафовало двух граждан за совершение административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы поступили из Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры. Так, было рассмотрено дело в отношении физического лица по части 2 статьи 8.12 КоАП РФ (нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах). В ходе прокурорской проверки установлено, что гражданин произвел дноуглубительные работы, связанные с изменением дна и берегов водного объекта без правоустанавливающих документов. За совершение административного правонарушения ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Такой эе штраф назначен физическому лицу за нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности). В границах прибрежной защитной полосы водного объекта гражданин разместил отвалы размываемых грунтов.