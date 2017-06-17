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Общество

Восстановить открытую танцплощадку и вырубить кусты в парке предложили жители Порхова

7 предложений по благоустройству дворовых территорий и городского парка в Порхове поступили от местных жителей. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Порховского района, опрос был проведён через социальные сети.

Так, основными предложениями жителей стали благоустройство набережной, ремонт открытой сцены и восстановление открытой танцплощадки, освещение парка, устройство газонов, зон для катания на роликах, клумб и цветников, установка современной детской площадки. Кроме того, порховичи просят сделать в парке такое асфальтовое покрытие дорожек, чтобы по ним можно было передвигаться без посторонней помощи инвалидам-колясочникам, мамам с маленькими детьми, роллерам и другим мелкоколесным средствам передвижения. Еще одним пожеланием стала вырубка лишних деревьев и кустарников, затеняющих парк, наладка ограды вокруг него.

Напомним, в это году город Порхов включился в работу сразу двух новых программ «Единой России» – «Городская среда» и «Парки малых городов». С протоколами общественных обсуждений по благоустройству можно ознакомиться здесь

На реконструкцию городского парка в рамках проекта «Парки малых городов» выделен 1 миллион 158 тысяч 200 рублей. Работа по подготовке плана реконструкции началась, в нём будут учтены пожелания жителей города. За информацией по разработке и реализации реконструкции можно следить на официальном сайте Порховского района. 

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