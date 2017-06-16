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Общество

Всероссийское совещание по вопросу ведения нацреестра в строительной отрасли проведёт Минстрой

Всероссийское селекторное совещание по вопросам, связанным с введением института национальных реестров специалистов в области строительства, архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий, состоится в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 19 июня. В совещании примут участие заместители глав регионов, курирующие строительную сферу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе министерства.

Напомним, что в соответствии с федеральным законом от 3 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» с 1 июля строительные компании, для которых членство в саморегулируемой организации (СРО) является обязательным, могут осуществлять свою деятельность только при наличии в этом реестре не менее двух специалистов по организации строительства - главного инженера и главного архитектора проекта. Для попадания в реестр специалист должен соответствовать следующим критериям: иметь высшее образование по профессии, стаж работы на инженерных должностях не менее трех лет, общетрудовой стаж по профессии не менее десяти лет, повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет.

Совещание пройдет в 12:00 в Минстрое России по адресу: Москва, улица Садовая-Самотечная, 10/23, строение 1.

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