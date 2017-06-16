Ещё один участник тройного ДТП в Куньинском районе обратился к медикам

10:47, 17 июня 2017, ПАИ

16 июня в 20:30 49-летний участник тройного ДТП в Куньинском районе обратился к медикам с жалобами на плохое самочувствие. Как стало известно Псковскому агентству информации, проживающий в Куньинском районе мужчина был обследован, госпитализация не потребовалась.

Напомним, вчера в 17:15 в Куньинском районе на 439 км трассы М-9 столкнулись «Лада Веста», ВАЗ-2112 и Рено Логан. В ДТП пострадали 6 человек, их направили в Великолукскую межрайонную больницу. В реанимационное отделение был госпитализирован 20-летний молодой человек с диагнозом «ушиб головного мозга, перелом бедра» и 26-летний участник ДТП с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга», проживающие в Торопецком районе Тверской области, а также 47-летняя жительница Куьинского района, которая получила закрытую черепно-мозговую травму. В травматологическое отделение направили 18-летнюю девушку с переломом костей таза и раной лба, 21-летнего молодого человека с ушибом грудной клетки и плеча, все они являются жителями Тверской области. 75-летнюю женщину с диагнозом «сотрясение головного мозга» госпитализировали в нейрохирургическое отделение.