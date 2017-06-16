0
19:39
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
11:23
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
12:20
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
09:35
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14:45
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
15:09
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
12:47
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
Еще новости
Происшествия

Ещё один участник тройного ДТП в Куньинском районе обратился к медикам

16 июня в 20:30 49-летний участник тройного ДТП в Куньинском районе обратился к медикам с жалобами на плохое самочувствие. Как стало известно Псковскому агентству информации, проживающий в Куньинском районе мужчина был обследован, госпитализация не потребовалась.

Напомним, вчера в 17:15 в Куньинском районе на 439 км трассы М-9 столкнулись «Лада Веста», ВАЗ-2112 и Рено Логан. В ДТП пострадали 6 человек, их направили в Великолукскую межрайонную больницу. В реанимационное отделение был госпитализирован 20-летний молодой человек с диагнозом «ушиб головного мозга, перелом бедра» и 26-летний участник ДТП с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга», проживающие в Торопецком районе Тверской области, а также 47-летняя жительница Куьинского района, которая получила закрытую черепно-мозговую травму. В травматологическое отделение направили 18-летнюю девушку с переломом костей таза и раной лба, 21-летнего молодого человека с ушибом грудной клетки и плеча, все они являются жителями Тверской области. 75-летнюю женщину с диагнозом «сотрясение головного мозга» госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
16 июня 2017
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО) 1
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
16 июня 2017
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
14 июня 2017
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14 июня 2017
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
11 июня 2017
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
10 июня 2017
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
09 июня 2017
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской 2
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
07 июня 2017
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова

Идет загрузка...