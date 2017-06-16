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Нетрезвый водитель-рецидивист задержан в Себеже

В Себеже на улице 7-го Ноября полицейские задержали нетрезвого 22-летнего водителя ВАЗ-2107, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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