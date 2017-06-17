Псковская школа РОСТО ДОСААФ России отмечает свое 70-летие

14:56, 17 июня 2017, ПАИ

Псковская объединенная техническая школа РОСТО ДОСААФ России отмечает свое 70-летие. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в торжественном собрании, посвящённом памятной дате, приняли участие заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, председатель регионального отделения ДОСААФ России Александр Бреус, сотрудники школы, ветераны.

От имени муниципалитета работников Псковской объединенной технической школы РОСТО ДОСААФ России поздравил Владимир Воробьев: «Сегодня ДОСААФ - это система, решающая важные задачи по подготовке кадров массовых технических профессий, содействующая развитию спорта, укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. За эти годы ваша организация подготовила и выпустила множество профессионалов своего дела, военных и гражданских специалистов-водителей, которые внесли серьёзный вклад в укрепление Вооружённых Сил нашей страны и развитие экономики».

С пожеланиями дальнейшего развития он передал руководителю организации Евгению Козину приветственный адрес главы Пскова и пожелал долгих лет жизни, здоровья и удачи.

Поздравляя собравшихся, Александр Бреус сказал, что в настоящее время организация переживает свое второе рождение и пожелал всем дальнейших успехов в воспитании подрастающего поколения.

Напомним, что предшественником ДОСААФ было Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим), образованное в 1927 году. 17 июня 1947 года в Пскове решением Центрального комитета ОСОАВИАХ был создан Псковский автомотоклуб. Именно с этого момента ведет своё начало Псковская объединенная техническая школа РОСТО.