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Общество

Инспекторы ГИМС проводят профилактическую работу в псковских детских лагерях

В целях обеспечения безопасного отдыха людей на водных объектах на территории Псковской области с 1 июня и до окончания купального сезона проводятся мероприятия в рамках месячника безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области

Особое внимание уделяется детскому оздоровительному отдыху. Согласно предоставленной дислокации загородных и санаторно-оздоровительных лагерей на 2017 год в Псковской области 14 детских оздоровительных лагерей имеют оборудованные пляжи.

Государственные инспекторы ГИМС в ходе технического освидетельствования пляжей и мест для купания проводят с персоналом лагерей методические занятия и инструктажи по обеспечению безопасности отдыха на воде и организации спасения, а руководителям детских оздоровительных учреждений, имеющим пляжи на своей территории, оказывается организационно-методическая помощь. Кроме того, в каждый заезд с детьми проводятся лекции, беседы, практикуются занятия по правилам поведения на воде, безопасного пребывания вблизи водоемов и оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

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