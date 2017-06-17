В Неймегене отпраздновали 30-летие побратимских связей с Псковом

15:17, 17 июня 2017, ПАИ

Дружеская встреча с официальной делегацией из Пскова, обществом дружбы «Неймеген-Псков» совместно с делегацией из Нойса (Германия) состоялась в Неймегене (Нидерланды) в рамках празднования 30-летия побратимских связей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова, встреча прошла в трехстороннем формате не случайно: нидерландский и немецкий города в данный момент обсуждают совместные проекты для реализации в Пскове. Мероприятие состоялось в старом кафе, где 30 лет назад встречали первую псковскую делегацию.

Во встрече также приняли участие представитель российского Посольства в Нидерландах Алексей Дмитриевский, сотрудники мэрии Неймегена, с немецкой стороны - неоднократно посещавший Псков доктор Дитер Вайсенборн.

Участников встречи поприветствовал председатель нидерландского общества дружбы «Неймеген-Псков» Кевин Смит. Он подвел итоги совместной с Псковом работы, а также рассказал про проекты, о которых сейчас договорились Неймеген и Нойс для реализации в Пскове. Они будут касаться экологии и спорта. Накануне дружеской встречи ее участники посетили школу для детей с ограниченными возможностями «Веркенроде», которая также сотрудничает с Псковом. Во время визита представители делегаций обсудили возможность развития в Пскове игры бочча.

Глава Пскова Иван Цецерский на встрече поприветствовал и поименно поблагодарил всех, кто причастен к сохранению и развитию дружбы между Неймегеном и Псковом: «Ежегодно на протяжении 20 лет псковичи участвуют в маршах мира в Нидерландах. Художники из Неймегена несколько раз участвовали в пленэрах в Пскове. Традиционно активны школьные обмены, с 1991 года в псковском университете преподается нидерландский язык. За эти годы мы реализовали многие проекты гуманитарного направления, реабилитации детей-инвалидов. За всем этим стоят неравнодушные люди». Иван Цецерский отметил личный вклад в общие проекты Вима ванн Дама, Кевина Смита, Яна Руллофса, Рейна Вердейка, Рихарда Эуейна, Тео Лукассена и многих других.

Затем участники встречи перешли в кинозал, где одновременно с Псковом состоялся показ фильма, снятого совместными усилиями общества дружбы «Неймеген-Псков» и «Псков-Неймеген» специально к 30-летию партнерских связей. Фильм показывает параллельное развитие двух городов.

После демонстрации фильма Иван Цецерский вручил председателю нидерландского общества дружбы «Неймеген-Псков» Кевину Смиту памятный сувенир с символикой двух городов, изготовленный псковскими мастерами.

Завершился вечер дружбы концертом псковского ансамбля «Сказ», зрители стоя аплодировали артистам.

Напомним, накануне глава Пскова принял участие в дискуссионной группе на тему организации велодвижения в городах мира в Неймегене. Псковская делегация находится в Нидерландах на праздновании Международных Ганзейских дней в городе Кампене.