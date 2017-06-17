Более 6 тысяч соотечественников прибыли в Псковскую область за время реализации госпрограммы

14:37, 17 июня 2017, ПАИ

В рамках мероприятий по информационному сопровождению подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» Государственной программы области «Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы» Госкомитет региона по труду и занятости населения провел видеоконференцию с Представительством по вопросам миграции в Республике Молдова и потенциальными участниками программы по оказанию добровольного переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете, на видеоконференции Представительство по вопросам миграции в Республике Молдова проинформировали, что всего за время реализации Государственной программы с 2010 года из 17 иностранных государств на территорию Псковской области прибыли 6 тыс. 113 участников и членов их семей, из Молдовы — 1 тыс. 596 человек (в этом году - 77).

Прибывшие участники программы из Молдовы трудоустроены по следующим специальностям: специалисты различных направлений деятельности, врачи, медицинский персонал, водители, инженеры, строители, повара, слесари, рабочие, также они занимаются личным подсобным хозяйством и индивидуальным предпринимательством.

В ходе видеоконференции была проведена презентация программы, обсуждались вопросы, которые интересуют соотечественников, желающих переехать в Псковскую область, а именно: жилищное обустройство, условия участия и сроки рассмотрения заявлений для участия в программе, оформление правового статуса, информация о востребованных профессий на рынке труда Псковской области, о предоставляемых участникам программы государственных гарантиях и социальной поддержке, а также возможностях получения образования и трудоустройства на территории Псковской области.