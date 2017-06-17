Скончался депутат Госдумы от Саратовской области

15:48, 17 июня 2017, ПАИ

Депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко (партия «Единая Россия») скончался на 51-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Прощание с депутатом пройдет в Саратове 19 июня.

Олег Грищенко родился в 1966 году в Саратове в семье рабочих. В 1985 году окончил Саратовский монтажный техникум по специальности техник-технолог, в 1998 году — Саратовский коммерческий институт МГУ, а в 2007 году — Саратовскую государственную академию права. В 1985-1987 годах проходил срочную службу в рядах вооруженных сил. С 1987 по 1993 годы работал пожарным в военизированной пожарной охране УВД. С 1993 года работал на Саратовском подшипниковом заводе, где с 2000 года занимал пост замгендиректора по коммерческой политике и развитию, а в 2003-2005 годах работал гендиректором завода.

В 2004-2005 годах Грищенко являлся депутатом Саратовской областной думы третьего созыва. С августа 2005 года назначен первым замглавы администрации Саратова, а с декабря 2005 года исполнял обязанности главы администрации — мэра города. В марте 2006 года впервые был избран депутатом Саратовской городской думы третьего созыва и главой Саратова. В августе 2016 года покинул пост главы Саратова, а в сентябре уже был избран депутатом Госдумы от Саратовской области. Кандидат экономических наук. Член партии «Единая Россия». Был женат, воспитывал троих детей.