Подразделения ВДВ примут участие в пяти учениях с иностранными военными

16:16, 17 июня 2017, ПАИ

До конца текущего года подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России примут участие в пяти совместных учениях с подразделениями иностранных государств.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, ВДВ ежегодно наращивают количество совместных мероприятий с подразделениями иностранных государств. Так, 2016 году проведено 55 мероприятий, на текущий запланировано более 70. С начала года российские десантники приняли участие в четырех совместных тактических учениях, три из которых проводилось на территории Белоруссии.

Помимо совместных учений до конца учебного периода спланированы визиты делегаций ВДВ России для проведения консультаций по взаимному сотрудничеству в более чем 10 стран мира. На территории Российской Федерации десантники примут иностранные военные делегации из пяти стран Восточной Азии и Африки.

Все мероприятия будут проводиться в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России на 2017 год.