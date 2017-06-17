Благодарственные письма получили лучшие сельхозпредприятия Псковского района

16:47, 17 июня 2017, ПАИ

16 июня в Псковском районе состоялся семинар-совещание с руководителями и специалистами сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств на тему «Итоги весенних полевых работ в отрасли животноводства за 5 месяцев 2017 года. Проведение заготовки кормов и пастбищного содержания животных». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Семинар проходил в административном здании СПК колхоза «Передовик». Открыл мероприятие глава Псковского района Владимир Лавренов. Он поблагодарил всех тружеников села за их нелегкий труд и за хорошие показатели в работе, пожелал им дальнейших успехов и трудовых побед, вручил благодарственные письма от администрации Псковского района трём сельхозпредприятиям района:ЗАО «Агрофирма «Победа» - за наивысший валовой надой молока за 5 месяцев текущего года; ООО «ПсковАгроИнвест» - за наивысшие продуктивность коров и посевные площади ярового сева; ООО «Племрепродуктор «Назия» - за наивысшие показатели по производству мяса.

Благодарственные письма от администрации Псковского района были вручены представителям этих предприятий: депутату областного Собрания депутатов, председателю по АПК и природопользованию, генеральному директору ООО «ПсковАгроИнвест» Александру Братчикову, депутату областного Собрания депутатов, генеральному директору ЗАО «Агрофирма «Победа» Виктору Гречину и главному зоотехнику ООО «Племрепродуктор «Назия» Василию Улитину.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам Анатолий Иванов выступил перед участниками семинара с докладом «Об итогах весенних полевых работ и зимовки скота. О заготовке кормов и пастбищном содержании скота в 2017 году».

Семинар продолжился выездом в хозяйство СПК колхоз «Передовик», где участники семинара посмотрели процесс заготовки сенажа в траншею, затем посетили ферму Мазилино, где в двух летних загородках содержатся телочки случного возраста. Затем участники семинара посетили поля хозяйства ООО «ПсковАгроИнвест» с осмотром сортовых посевов кормовых культур, посевов яровой пшеницы сорта «Скипетр» и озимой ржи сорта «Пикассо». Была заслушена информация о влиянии применения удобрений на возделывание зерновых культур. По словам главного агронома ООО «ПсковАгроИнвест» Геннадия Сашина, предприятие в этом году планирует собрать валовый зерна в 11 тысяч тонн на землях Псковского и Пыталовского районов.

Закончилось мероприятие подведением общих итогов семинара.