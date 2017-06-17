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Общество

Иван Цецерский представил Псков на Собрании делегатов в Кампене

Сегодня, 17 июня, в Кампене (Нидерланды) в рамках 37-х Международных Ганзейских дней состоялось Собрание делегатов городов Ганзейского союза, на котором Псков представил глава муниципалитета Иван Цецерский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Обращаясь к президенту Ганзейского союза Нового времени Бернду Загсе, членам Президиума и делегатам, глава Пскова рассказал о подготовке города к Ганзе-2019, подчеркнув, что форум международного уровня - это не только престижно, но и ответственно: «Подготовка ведется на всех уровнях власти нашей страны, Указом президента празднику придан федеральный статус, создан оргкомитет на уровне муниципалитета, региона и страны. Идет масштабная работа по нескольким направлениям: подготовка программы мероприятий, туристической инфраструктуры, реконструкция объектов массовых мероприятий, информирование жителей России и представителей бизнес-сообщества о предстоящем событии».

Глава Пскова отметил, что в рамках подготовки к Экономическому форуму 2019 года уже второй год подряд проводится Псковский ганзейский экономический форум. В его рамках в этом году состоялось подписание соглашения с немецкими партнерами о совместной подготовке к Ганзе-2019. Одним из пунктов соглашения является проведение велопробега «Любек-Росток-Псков» в 2018 году, имеющего цель символической передачи эстафеты праздника от Ростока (Германия) Пскову, где начнется торжественный отсчет времени до Ганзейских дней.

Также глава Пскова заявил о важности вопроса организации провоза товаров в Россию из городов других стран на Ганзейский рынок и организации торговли. «В мае этого года состоялась встреча с руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным, на которой подробно обсуждались условия прохождения границы официальными гостями Ганзейских дней в Пскове. На встрече было принято решение о создании организационного штаба на базе ФТС России», - заключил Иван Цецерский и пригласил делегатов на Ганзейский праздник в Псков в 2019 году.

В рамках неформальной встречи на Собрании делегатов городов Ганзейского союза Нового времени глава Пскова пообщался с мэром породненного города Нойса (Германия) Райнером Бройером. Руководители городов еще раз проговорили совместные проекты, о которых шла речь на трехсторонней встрече в рамках празднования 30-летия дружбы Неймегена (Нидерланды) и Пскова.

Напомним, накануне глава Пскова принял участие в дискуссионной группе на тему организации велодвижения в городах мира в Неймегене. Псковская делегация находится в Нидерландах на праздновании Международных Ганзейских дней в городе Кампене.

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