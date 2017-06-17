Противоаварийные работы ведутся в Доме Печенко в Пскове

17:16, 17 июня 2017, ПАИ

В Пскове продолжаются противоаварийные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Печенко» (XVII век). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по охране объектов культурного наследия.

16 июня на рабочем совещании с участием представителей заказчика - ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», подрядчика — ООО «ГУАР», Госкомитета по охране памятников, членов научно-методического и экспертного совета при комитете по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия В. Никитина и А. Лебедева обсуждались наиболее актуальные вопросы сохранения объекта, были рассмотрены варианты устройства временной консервационной кровли.

Однако, главной проблемой сохранения уникальных памятников гражданской архитектуры Пскова, таких как «Дом Печенко», «Солодежня», является определение их дальнейшей судьбы, поиск пользователей, арендаторов, инвесторов, отметили в комитете. В настоящее время ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», осуществляющее оперативное управление этими объектами, проводит прием заявок на участие в аукционе «Аренда за 1 рубль» на срок 49 лет. Более подробная информация размещена на официальном сайте агентства.