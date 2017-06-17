Национальную премию для детских писателей планируется учредить в России

18:00, 17 июня 2017, ПАИ

В России планируется учредить национальную премию в области детской литературы для авторов, работающих для детей в возрасте до 12 лет. Как сообщается на сайте Правительства РФ, такое поручение Роспечати и Минфину дал премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам встречи в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» 6 июня .

Кроме того, Минфину России, Минэкономразвития и Роспечати поручено представить в кабмин согласованные предложения по ускоренному порядку возмещения налога на добавленную стоимость для издателей книжной продукции и периодических печатных изданий для детей.

Минкультуры России, Минфину России и Роспечати необходимо представить в Правительство РФ предложения по увеличению объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек.

Срок исполнения поручений – до 1 сентября.