Национальную премию для детских писателей планируется учредить в России
В России планируется учредить национальную премию в области детской литературы для авторов, работающих для детей в возрасте до 12 лет. Как сообщается на сайте Правительства РФ, такое поручение Роспечати и Минфину дал премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам встречи в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» 6 июня .
Кроме того, Минфину России, Минэкономразвития и Роспечати поручено представить в кабмин согласованные предложения по ускоренному порядку возмещения налога на добавленную стоимость для издателей книжной продукции и периодических печатных изданий для детей.
Минкультуры России, Минфину России и Роспечати необходимо представить в Правительство РФ предложения по увеличению объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек.
Срок исполнения поручений – до 1 сентября.