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Культура

Национальную премию для детских писателей планируется учредить в России

В России планируется учредить национальную премию в области детской литературы для авторов, работающих для детей в возрасте до 12 лет. Как сообщается на сайте Правительства РФ, такое поручение Роспечати и Минфину дал премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам встречи в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» 6 июня .

Кроме того, Минфину России, Минэкономразвития и Роспечати поручено представить в кабмин согласованные предложения по ускоренному порядку возмещения налога на добавленную стоимость для издателей книжной продукции и периодических печатных изданий для детей.

Минкультуры России, Минфину России и Роспечати необходимо представить в Правительство РФ предложения по увеличению объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек.

Срок исполнения поручений – до 1 сентября.

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