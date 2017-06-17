3 двора в Гдове и дорога в Чернёве обновятся в этом году

17:32, 17 июня 2017, ПАИ

В рамках областной программы «Развитие транспортной системы», которая завершится в 2020 году, Гдовскому району выделены 9 млн рублей на ремонт дворов и дорог. Как сообщает районная газета «Гдовская заря», на эти средства летом будут заасфальтированы дворы домов №47 по улице Кингисеппской, № 31а по улице Ленина, № 11 по улице Пограничной, сделан тротуар на улице Псковской.

Кроме того, обновится дорога на улице Ленина в Чернёве. Уже прошли аукционы, по результатам которых определён подрядчик - «Печоры Агродорстрой». Организация уже работала в Гдове на нескольких объектах.

Кроме того, в этом году стартует пилотный проект федеральной программы «Городская среда», в ней примут участие Гдов и Смуравьёво. По многочисленным просьбам жителей посёлка, выделенные на проект 3 млн рублей будут потрачены на благоустройство площади и территории около дома № 18, где появится детская площадка. В ближайшее время будут проведены аукционы, в ходе которых определится подрядчик. К осени все работы должны быть завершены. Программа «Городская среда» будет действовать с 2018 до 2022 года.