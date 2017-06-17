Мониторинг доступа в Интернет для внедрения онлайн-касс пройдет в населенных пунктах РФ

17:47, 17 июня 2017, ПАИ

Предпринимательская платформа «Единой России» проведет мониторинг доступа в Интернет населенных пунктов для внедрения онлайн-касс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Предпринимательская платформа «Единой России» проведет широкое анкетирование в 85 регионах РФ с целью выяснения, в каких населенных пунктах отсутствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Результаты мониторинга будут представлены в конце июня», – заявил руководитель мониторинговой группы по внедрению ККТ Предпринимательской платформы Дмитрий Сазонов в ходе селекторного совещания партийной платформы.

По его словам, разработана анкета для проведения мониторинга по наличию точек доступа к Сети в населенных пунктах РФ. Анкета доступна как в электронном, так и в бумажном формате – для населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к сети Интернет. Анкетирование уже запущено – оно продлится до 26 июня. «Члены Предпринимательской платформы проанализируют и обобщат полученные данные, которые позволят выработать наиболее эффективные предложения по успешному внедрению онлайн-касс», – заявил Д. Сазонов.

Он добавил, что в настоящее время перечни уже приняты в 81 субъектах РФ. «При этом в Москве, Санкт-Петербурге и республике Крым нет пунктов, где отсутствует подключение. Однако представленные данные из других регионов могут оказаться недостоверными. Кроме того, в одной из республик подобный перечень отсутствует в принципе», – отметил парламентарий.

Д. Сазонов сообщил, что по итогам проведения первого этапа мониторинга партийной платформе удалось добиться отмены штрафов и других видов административной ответственности для тех предпринимателей, которые сделали все возможное для приобретения техники (заключили договоры, отправили заявки на подключение к сети и так далее). Соответствующее письмо-разъяснение было дано Минфином РФ. «Таким образом, Предпринимательской платформе удалось защитить добросовестных предпринимателей, не успевших перейти на онлайн-кассы по независящим от них обстоятельствам», – рассказал он.

В свою очередь, сопредседатель Предпринимательской платформы Ольга Алексеева остановилась на проблемах, которые выявлены в ходе первого этапа мониторинга. «Мы столкнулись с дефицитом техники и фискальных накопителей, проблемами технического обслуживания, покрытия сетью, стоимостью обслуживания, недостаточной разъяснительной работой», – рассказала она.

Для предстоящего мониторинга Предпринимательская платформа выработала четкий план действий. «У нас есть все возможности для того, чтобы провести безболезненное внедрение новой контрольно-кассовой техники в регионах», – заключила Ольга Алексеева.