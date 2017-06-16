52-летний житель Стругокрасненского района сгорел в своей квартире

00:01, 18 июня 2017, ПАИ

17 июня 52-летний житель Стругокрасненского района сгорел в своей квартире.

Как стало известно Псковскому агентству информации, сообщение о пожаре на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома в деревне Ровное поступило от очевидца в 17:17.

На пожар выехали два пожарных расчёта. в 17:45 пожар удалось локализовать, в 18:15 - ликвидировать. Около 18:00 бнаружено тело погибшего на пожаре мужчины.

Причина возгорания устанавливается.