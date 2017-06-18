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Общество

День медицинского работника отмечается сегодня

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника (День медика), сообщает calend.ru.

Основанием для отмечания этого профессионального праздника служит Указ Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

Сделано это было для того, чтобы ещё раз подчеркнуть значимость людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и здоровья сограждан. День медицинского работника празднуют не только врачи и медсестры, но и все те, без чьей помощи не обошлась бы медицинская наука, кто имеет отношение к спасению человеческой жизни: инженеры и технологи, которые изобретают новое оборудование для лечения и диагностики болезней, химики, биологи, лаборанты, санитары и т. д.

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