Самые короткие ночи в году начинаются сегодня

09:44, 18 июня 2017, ПАИ

18 июня чествуют священномученика Дорофея Тирского, жившего в III-IV веках. сообщает calend.ru.

Дорофей служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане он скрывался от язычников; вернуться в Тир епископ смог только после того, как на трон взошел император Константин, издавший Миланский эдикт. Такое название получил документ, провозглашавший религиозную терпимость на территории Римской империи. Дорофей управлял своей епархией около 50 лет. Однако ему не суждено было умереть от старости: в период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.

Святой Дорофей считается автором «Синопсиса» — собрания сказаний о житии пророков и апостолов. В нем содержится один из вариантов списка апостолов от семидесяти (так принято называть учеников Иисуса Христа, а также их непосредственных учеников; считается, что они были избраны в последний год земной жизни Спасителя).

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году — «воробьиные». Также в этот день расцветает сон-трава, или прострел. В соответствии со своим названием эта трава навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Существовала поговорка: «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий». Говорили, что счастье приходит во сне в виде красной девицы или доброго молодца, а беда оборачивается старухой с клюкой.

Желтые и голубые цветы сон-травы распускаются по ночам. Собирать ее просто так нельзя — нужно знать специальные заговоры. Считалось, что узнать «правильную» сон-траву можно, опустив ее в ключевую воду в полнолуние: она непременно должна зашевелиться. С сон-травой были связаны и другие поверья. Люди считали, что нечистая сила обходит ее за 12 верст. Поэтому в старинном травнике говорилось: «Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме ее иметь — добро наживать; а хоромы строить — под угол класть, спокойно жить».

Наблюдали в этот день за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым да ясным — ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки — то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.



