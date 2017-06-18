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Культура

Органист из Словакии сыграет в печорской кирхе сегодня

18 июня в 16:00 в лютернаской кирхе Святого Петра выступит органист из Словакии Станислав Шурин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы концерта.

Станислав Шурин окончил по классу органа Государственную консерваторию Братиславы, Епархиальную консерваторию в Вене и Академию музыки и драмы в Братиславе под руководством Ивана Сокола. Совершенствовал своё мастерство в классе Иоганна Труммера в Граце. Участвовал во многих транслируемых богослужениях (инаугурации словацких президентов с 1989 года, визит Папы Иоанна Павла II и т. д.). Выступает с сольными концертами в США, Мексике, Канаде и во многих европейских городах.

Станислав Шурин записал несколько сольных компакт-дисков на органах собора в Граце, Церкви (Шуберта) в Вене, собора Св. Иоанна Крестителя в Трнаве. В 2000 году организовал международную музыковедческую конференцию, посвящённую охране исторических органов. С 1999 по 2002 был главным редактором журнала духовной музыки Adoramus Te. Организатор и художественный руководитель Фестивалей органной музыки в Трнаве, Пьештянах, Скалице и в соборе Святого Мартина в Братиславе.

В настоящее время преподает орган в католическом университете города Ружомберок. Выступает в качестве консультанта по реставрации исторических органов и строительству новых инструментов. Совмещает исполнительскую деятельность с композицией. Пишет музыку на церковные и богослужебные тексты, а также на стихотворения словацких и французских поэтов. Автор мессы «Трнава», музыки к сборнику песен «Антифоны и духовные песни» и альбому на стихи Мирослава Валека «Леди на поезде».

В 2009 году ассоциацией Ars Ante Portas удостоен приза Sebastian за выдающийся вклад в популяризацию творчества Иоганна Себастьяна Баха среди современников. Обладатель премии Fra Angelico конференции епископов Словакии за продвижение христианских ценностей в искусстве (2016 год).

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